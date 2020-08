Les 19 jeunes arrêtés, dans le cadre de l’attaque de la gendarmerie de Ballou (Ndlr: département de Bakel), ont été déférés au parquet de Tambacounda. Ils ont été interpellés lundi dernier.



Les mis en cause ont saccagé les locaux de ce «symbole de l’Etat» et ont blessé 2 gendarmes au cours de leur manifestation, le dimanche 9 août.



Pour cause, il leur a été empêché de jouer au football, conformément à l’interdiction des rassemblements, dans le cadre de la riposte contre la Covid-19.