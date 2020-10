XALIMANEWS- Mansour Faye a, lors d’un point de presse tenu ce matin, répondu à l’interpellation d’Ousmane Sonko. Ce dernier lui avait demandé de sortir les éléments qui prouvent l’existence de l’audience dont il parlait. » Je tiens à préciser ici que cette audience a bel et bien eu lieu dans les locaux de la Délégation générale à la protection et à la solidarité nationale que je dirigeais à l’époque sis à la rue Parchappe et ce, devant un haut fonctionnaire de l’État et magistrat de profession », a indiqué Mansour Faye.

Poursuivant, il dira qu’il détient un élément sonore récent confirmant la tenue de cette audience. « je lui donne la prérogative de me donner l’autorisation de le mettre à la disposition de la presse et des sénégalais comme m’y oblige la loi », dira-t-il.

Mariama Kobar Saleh