XALIMANEWS-La chanteuse Aya Nakamura au sommet avec son deuxième album studio « Nakamura » fraîchement certifié diamant.

Aya Nakamura entre dans les records de la musique en France. La chanteuse au sommet était cet été 2020 l’artiste française la plus écoutées dans le monde. Rien d’étonnant quand on connaît le succès de ses hits entraînants et que les célébrités, artistes internationaux se sont ambiancé avec ses morceaux.

Validée par Rihanna, Maluma qui a fait un remix de son tube Djadja, Neymar , Madonna et bien d’autres, à l’affiche du festival Coachella (malheureusement annulé, Covid oblige), concert au Quebec, des récompenses pour ses titres, bref une carrière plutôt incroyable pour l’interprète de Comportement.

Avec tous ces succès, consécration pour Aya qui voit son deuxième album studio Nakamura (sorti le 2 novembre 2018 et réédité avec cinq titres inédits le 25 octobre 2019) est fraîchement certifié diamant soit 500 000 ventes. La chanteuse fait très fort et devient ainsi la première artiste française depuis Diam’s (certifiée diamant pour Dans ma bulle en 2007) obtenant un disque de diamant.

Mouv.fr