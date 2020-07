XALIMANEWS- « Yakham Mbaye a travaillé avec nous mais c’est un bosseur et il est fidéle. C’est moi qui lui ai donné son premier salaire. Je l’ai embauché au matin en tant que journaliste et je me rappelle, la première chose qu’il m’a dite c’est qu’il était incorruptible », a indiqué M. Tandian sur Rfm. Ainsi, il demande au patron du journal Le Soleil de lâcher l’affaire qui l’oppose à Moustapha Cisé Lo.