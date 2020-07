Après un temps d’accalmie et d’hibernation médiatique, le Sieur Baila s’illustre avec une fanfaronnade démesurée et dénuée de toute éthique.

Après avoir servi Wade qui l’avait placé à la tête de la juteuse LONASE – Vous connaissez la suite-, notre Baila nous informe à travers une interview à la TFM qu’il trichait avec Wade et qu’il n’était pas sincère avec son bienfaiteur. C’est pourquoi selon lui, il a crée son mouvement bidon de BMW pour manger à la sauce libérale sans assumer son appartenance à ce groupe.

Aujourd’hui comble du ridicule, Baila et sa bande de malfaiteurs économiques ont créé ce qu’ils appellent les amis du Président Macky Sall. Ah le Sénégal, nous avons tout vu et hélas, voilà encore une nouvelle création opportuniste, les amis de la fonction présidentielle.

Comble du malheur, Baila et sa bande d’amis exhortent le Président Macky Sall à faire un troisième mandat et qu’eux seraient mobilisés à porter cette offre saugrenue.

Diantre, qu’est-ce qui arrive à ce monsieur qui défend à la fois une chose et son contraire.

En tant que membre fondateur de l’APR et compagnon politique du Président Macky Sall, je reste stupéfait devant la dangerosité de cette déclaration opportunites et mercantiliste. Nous ferons face à cette bande de transhumants et de comploteurs pour défendre le Président Macky Sall qui reste concentré sur sa feuille de route.

Il est temps de mettre hors d’état de nuire ces individus dangereux pour la paix sociale et la cohésion nationale.

Youssouph Diao, Cojer Kolda.