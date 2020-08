XALIMANEWS- Alors qu’il était attendu à 17h30 aujourd’hui pour l’entraînement du Barça, Lionel Messi ne s’est pas présenté.

Ce n’est pas une surprise, mais c’est désormais officiel : Lionel Messi, attendu aujourd’hui pour la reprise de l’entraînement à Barcelone, ne s’est pas présenté pour effectuer la séance sous les ordres de Ronald Koeman. Absent hier pour les tests PCR pour le Covid-19, c’est tout logiquement qu’il n’a pas assisté à l’entraînement du jour, comme l’explique Mundo Deportivo.

Plus les jours passent, plus l’avenir de l’Argentin en Catalogne semble être incertain. De son côté, Manchester City prépare toujours son offre pour tenter de convaincre les dirigeants blaugrana.

Pour rappel, mardi dernier, « La Pulga » a envoyé un burofax à son club pour lui stipuler qu’il ne souhaitait pas continuer l’aventure, 20 ans après son arrivée en Espagne. Depuis, la planète football vit au rythme des dernières informations qui tournent autour du futur du sextuple Ballon d’Or. Entre clause mirobolante, poker menteur, et offre au rabais, c’est tout le monde du ballon rond qui attend un dénouement.

Pour autant, ce dernier pourrait mettre un certain temps à intervenir. Récemment, c’est la Liga, consciente de la perte monumentale d’un possible départ de Messi, qui a tenté de se joindre au Barça pour appuyer les clauses du contrat du joueur, qui de son côté, semble déterminé plus que jamais à s’en aller.

Onzemondial