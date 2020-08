XALIMANEWS : Un joueur du FC Barcelone a été testé positif au Covid-19. Il s’agit de Samuel Umtiti, placé à l’isolement, à son domicile catalan.

« Il ne présente pas de symptôme, se sent bien physiquement et sera en quarantaine à son domicile », précise le club. Sachant que le défenseur français et champion du monde, toujours blessé au genou, n’était pas du voyage à Lisbonne, où le Barça affronte le Bayern en quart de finale de la Ligue des champions.

« Le club a informé les autorités sportives et sanitaires compétentes. De plus, toutes les personnes ayant eu un contact avec le joueur ont été isolées afin de leur faire passer le test du Covid », conclut le communiqué.