XALIMANEWS- Beaucoup se posent la question sur le mutisme de Khalifa Sall. Barthélémy Dias explique pourquoi son leader a adopté cette posture depuis un certain temps: «Beaucoup de gens se posent la question de savoir où se trouve Khalifa Sall. Il se trouve actuellement dans la villa sainte de Touba en train de faire sa Ziara auprès de la famille de Serigne Touba en cette veille de Magal. L’actualité actuelle, c’est la formation d’un pseudo gouvernement. Et comme nous ne sommes pas concernés par ce pseudo gouvernement, c, que les choses se clarifient. A travers les tournées politiques vous entendrez Khalifa Sall, vous verrez Khalifa Sall. Ce dont il s’agit, c’est de servir le Sénégal et non de se servir du Sénégal ou de faire du bruit.»