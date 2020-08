MXALIMANEWS : Dans une note rendue publique, Excellence Basket Club Louga répond au Président de la Ligue Régionale de Basketball de Louga, à travers un communiqué a affirmé que la Convergence pour le Renouveau du basket sénégalais n’a pas raison d’être.

« En voulant se faire l’avocat du diable, il nous donne les moyens de justifier la légitimité du combat de la CRBS. Par exemple, lorsqu’il soutient que « …toutes les instances ….constituant des milieux d!échanges sont fonctionnelles sur l!étendue du territoire national… », il confirme le mauvais fonctionnement des instances à la tête desquelles la Fédération, car depuis son renouvellement il y a bientôt un an, la Ligue de Louga ne s’est réunie qu’une seule fois. On le prend lui-même à témoin. Si toutes les instances fonctionnent comme ça, les Clubs ont plus qu’une nécessité, l’urgence de se lever contre cette léthargie qui tue le Basketball sénégalais à petit feu.

Il parle par ailleurs de « …minoritaires .. ». C’est se méprendre des objectifs de la CRBS qui n’est pas dans une dynamique de recrutement ou de campagne électorale, mais plutôt dans un élan incorruptible et inébranlable de défense des intérêts du Basketball sénégalais, et de dénonciation des nombreuses injustices et autres dysfonctionnements dont souffrent les Clubs et autres composantes du Basketball sénégalais. Pour cela, deux Clubs seulement suffisent pour faire entendre raison à la Fédération, mais la CRBS est liée par les principes de l’équité et de l’inclusion.

Et puis, cette idée de minoritaire ou majoritaire n’est pas destinée à l’opinion, mais à son Maître à qui il avait promis que Louga était dans sa poche, alors que Louga accueille la CRBS. Il n’a qu’à garantir à son Maître que son propre Club lui, où il fait office de Trésorier ne sera de la rencontre de Louga. Il n’ose pas, car il n’a même pas le courage de les appeler pour les sensibiliser. La Ligue qu’il dirige, n’en parlons même pas, car 99% de ses membres participeront à la rencontre de la CRBS dont ils partagent les idéaux.

En parlant de mauvaise foi, nous lui répondons juste que si défendre les intérêts de son Club est une mauvaise foi, comment qualifier le fait de défendre les causes injustes freinant les possibilités d’émergence et de performances de son Club même, pour de bas et égoïstes privilèges dont voyage parfois offerts par le Maître.

Ce même Président de Ligue gère en parallèle un club que nous pouvons qualifier de fictif, car n’ayant jamais participé à une compétition, et toujours reconnu par la Fédération, on ne sait pour quelle raison? Voilà ce qu’est une ambition inavouée. Voilà comment est géré le Basketball sénégalais; ce qui nous a valu d’être absent de la FIBA U17 Skills Challenge 2020 du 18 au 23 Août courant, des pays comme le Mali, l’Ouganda, le Cameroun, et j’en passe, y faisant la promotion de leur petite catégorie au détriment du Sénégal. Et ils disent de ne pas en parler, alors qu’ils ne répondent jamais aux correspondances ou mails, encore moins organiser des Assemblées générales d’information régulières telles exigée par les Réglements généraux régissant le fonctionnement de la Fédération Sénégalaise de basket.

La CRBS est une sentinelle de la bonne marche du Basketball sénégalais, formé de Clubs et diverses familles d’acteurs du Basketball, dont rien ne pourra freiner l’élan, à part le retour à l’orthodoxie dans la gestion du Basket », renseigne Excellence Basket Club Louga.