C’est la nouvelle qui va secouer la toile et le monde des célébrités sénégalaise. Bass Thioung, célèbre chanteur et auteur de Niamakh Niamakh, marié à Diarra Vaz serait sur le point de se séparer de son épouse alors que le couple s’était dit « Oui » devant Dieu et devant les hommes en Octobre 2019. Leur idylle n’aura donc duré que 1an , après une cérémonie de mariage doublé d’un baptême digne d’un conte de fée qui aura fait rêver plus d’un. Une question mérite à présent d’être posée : que s’est-il réellement passé ? Diaspora221 promet d’y revenir avec plus de détails.

VIPEOPLES