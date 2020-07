XALIMANEWS : Le coordonnateur du Forum civil a réclamé un audit de la Fondation Servir le Sénégal. Invité de l’émission Grand Jury sur la Rfm, Birahim Seck, qui commentait les rapports de l’Ige, s’est voulu formel : «Cette fondation récolte de l’argent au nom du peuple sénégalais. Je le dis encore une fois, l’article 6 du statut de l’Inspection général d’Etat donne la possibilité à ses agents de vérifier tous les organismes qui récoltent de l’argent au nom de la générosité publique, surtout s’ils sont déclarés d’utilité publique ».

Pour lui, les mêmes vérifications doivent s’étendre à l’Assemblée nationale et au secrétariat général de la Présidence : « On a jamais vu l’Inspection générale d’Etat vérifier, ou bien publier, un rapport sur la gestion de l’administration de l’Assemblée nationale et de la Présidence de la République, ne serait-ce que le secrétariat général», a-t-il affirmé.

Selon Birahim Seck, «il faut non seulement aller regarder la gestion administrative et financière de la Fondation Servir le Sénégal comme il faut également aller regarder aussi la gestion administrative et financière du Conseil Constitutionnel, de la Cour Suprême, des cours comme la Cour d’Appel de Dakar à qui on donne beaucoup d’argent en période électorale ».