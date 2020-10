XALIMANEWS- Bombardier est convaincu qu’il va infliger une nouvelle défaite à Balla Gaye 2. Le lutteur de Mbour, qui a abordé avec “Source A” son combat avec le “Lion” de Guédiawaye, a confié comment il compte s’y prendre. «Ce combat est une confirmation et 2-0 est devenu la nouvelle tendance dans la lutte. Que Balla dise, de vive voix, qu’il se porte très bien. Je suis plus fort que lui», soutient le tombeur de Mouhamed Ndao Tyson.

Bombardier a aussi donné des indications concernant la préparation de ce combat. Il renseigne que cette mise en forme se fera en deux parties. «J’ai prévu de préparer mon combat contre Balla Gaye, en deux phases. En premier lieu, je vais me préparer au Sénégal et puis après, je vais partir en France pour effectuer le reste de ma préparation là-bas», a-t-il dit.

Dans ce même ordre d’idées, B52 ajoute : «pour le moment, on attend de connaître la date exacte du combat pour faire la planification, d’autant plus que, présentement, on me propose aussi des combats de MMA. Mais, le jour où je saurai la date exacte de mon combat contre Balla Gaye, je partirai en France pour me préparer, on connaît très bien le secteur».

Actusen