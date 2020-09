La video » Do Dora » de Viviane continue son chemin. Aprés les cinq millions de vues sur Youtube, la video selectionnée parmi les meilleurs de l’année par AFRIMMA, African music magasine awards.

AFRIMMA recompense les meilleurs artistes. A noter que la cérémonie de remise des prix accueille un grand nombre des nouveaux talents africains, les plus grands et les plus brillants, comme Dadju, Aya Nakamura, Dior Mbaye et bien d’autres.