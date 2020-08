XALIMANEWS : Boubacar Camara était l’invité du Jury du dimanche sur Iradio. Interrogé sur le Plan Sénégal Émergent, il affirme quil est complètement dépassé. » La première raison, c’est avec les découvertes pétrolières. Le Sénégal est un pays gazier et, avec ce gaz, il fallait aller vers le « gaz to power ». Il faut transformer le gaz en énergie pour avoir une industrie importante. Donc, de ce point de vue-là, la PSE est dépassé. Le deuxième volet, c’est le développement de l’industrie pour avoir une autosuffisance alimentaire. Quand vous orientez l’économie vers ces chaines de valeurs, vous avez des investissements qui permettent d’avoir un développement durable », a-t-il.

Selon lui, il est impératif de changer la façon de financer notre économie et le Sénégal a des ressources nécessaires pour cela. » Il faut, sur l’existant que nous avons, économiser nos ressources en évitant les gaspillages. Il supprimer l’ensemble de ces institutions inutiles. Il faut arrêter ces exonérations qu’on fait à coup de centaines de milliardaires pour les orienter vers des zones qui n’ont aucun impact sur la vie des entreprises et des ménages ».