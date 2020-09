Dernièrement, les tensions entre Brad Pitt et Angelina Jolie semblaient s’être apaisées. Cependant, d’après le magazine Us Weekly, la guerre entre les deux ex serait repartie de plus belle, notamment au sujet de la garde de leurs six enfants. “Brad et Angelina ont passé les derniers mois ensemble en thérapie familiale pour tenter de trouver la meilleure solution pour leurs enfants. Mais cela n’a pas fonctionné. En fait, cela n’a fait que les éloigner davantage”, confie une source proche du couple au magazine Us Weekly.

La garde exclusive

Leur fils aîné Maddox a 19 ans, il est donc en âge de décider lui-même avec qui il souhaite vivre. Mais selon plusieurs proches de la famille, ce dernier ne voudrait plus voir son père. Leurs cinq autres enfants sont encore mineurs, et leur garde est au centre du conflit entre Angelina et Brad. “Brad préférerait un arrangement 50/50, afin que les deux parents puissent passer le même temps avec les enfants. Mais Angelina n’est pas d’accord, elle veut la garde exclusive”, raconte la source.

Un futur déménagement?

De plus, la célèbre actrice refuse que ses enfants grandissent à Los Angeles, estimant qu’ils sont trop exposés aux médias dans la ville américaine. Si Angelina obtient la garde des enfants, Brad serait donc forcé de déménager pour espérer les voir le plus souvent possible. Une autre source expliquait au magazine Page Six il y a quelques jours que l’ex-compagne de l’acteur faisait “tout pour retarder la prononciation du divorce”. “Plus elle fait ça, plus cela fait du mal aux enfants. (…) Angelina a toujours plus de temps que lui avec les enfants et elle essaye de maintenir ça le plus longtemps possible. D’une certaine façon, elle ne veut pas que la fin de leur mariage soit prononcée, elle s’y accroche.”

7sur7.be