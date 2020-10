XALIMANEWS- Dans la nuit de mardi à mercredi, le Brésilien Neymar a inscrit un triplé avec la sélection lors de la victoire 4-2 face au Pérou. Le Parisien dépasse ainsi une légende brésilienne et devient deuxième meilleur buteur de la Seleçao.

Trois buts et deux passes décisives en deux matchs. Les statistiques de Neymar lors de cette trêve internationale sont spectaculaires. Après avoir brillé dans le jeu lors de la victoire 5-0 face à la Bolivie, dans la nuit de vendredi à samedi, le joueur du PSG s’est illustré en tant que buteur ce mercredi.

Le Brésil enchaîne un deuxième succès de rang dans ces éliminatoires pour la Coupe du monde 2022.

D’abord, il a inscrit deux des trois premiers buts de son équipe sur pénalty, avant d’inscrire, dans le temps additionnel de la seconde période, un troisième but en renard des surfaces. Grâce à ce triplé, Neymar culmine à 64 buts en sélection et dépasse ainsi un certain… Ronaldo. L’ancien attaquant du Real Madrid et de l’Inter Milan s’était arrêté à 62 buts en 98 sélections.

Neymar salue Ronaldo

Lui qui a disputé hier sa 103ème sélection n’est plus qu’à treize unités du Roi Pelé. La star parisienne a d’ailleurs tenu à saluer Il Fenomeno :

« Tout mon respect pour toi Fenomeno », a déclaré Neymar sur son compte Twitter, avec une photo des deux joueurs célébrant un but de façon identique.

À noter que dans ce match, l’autre Parisien, Marquinhos, est sorti sur blessure à la 11ème minute visiblement touché à la cuisse. À une semaine du premier match de Ligue des Champions face à Manchester United, on tremble déjà côté parisiens…

90minutes