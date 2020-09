XALIMANEWS-Un triplé de Gnabry, un chef d’oeuvre d’action collective entre Lewandowski et Müller, le premier but de Sané en Bavière… Le Bayern Munich était tout simplement trop fort pour Schalke ce soir, en ouverture de la saison 2020/2021 de Bundesliga. Dès la 4e minute de jeu, Serge Gnabry lançait la machine bavaroise, que les hommes de David Wagner n’ont tout simplement pu jamais arrêter. 3-0 à la pause, 8-0 au coup de sifflet final. Parmi les faits de jeu principaux, on notera que le nouveau joueur du Bayern Leroy Sané y est allé de son but, tandis que le festival offensif a été conclu par le jeune Jamal Musiala, tout juste âgé de 17 ans. C’est donc plus qu’en patron que Hansi Flick et ses hommes ont inauguré cette nouvelle saison de Bundesliga.