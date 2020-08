Djibo (Burkina) est de nouveau sous le choc. La localité vient de perdre l’un de ses leaders religieux. L’imam de la grande mosquée de la ville, Souaibou Cissé, a en effet été retrouvé mort, ce samedi 15 août 2020, a appris Burkina24 de sources locales.

Un rassemblement se tient à la grande mosquée de Djibo dans le but de procéder à l’enterrement du guide religieux, ajoute la même source.

Souaibou Cisse?, grand imam de Djibo, avait été enlevé le 11 août 2020 par des hommes armés non identifiés, selon des sources sécuritaires. Le véhicule de transport en commun dans lequel le leader religieux se trouvait a été intercepté entre Namsiguia et Djibo.

Avec Burkina24