Les matchs de qualification à la Coupe d’Afrique des Nations 2022 reprendront au mois de novembre 2020, a annoncé ce mercredi la Confédération Africaine de Football (CAF) dans un communiqué.

Seulement 2 journées sur 6 ont été jouées en novembre dernier. Et ce avant le report de la CAN d’un an de janvier 2021 à janvier 2022 suite à une réunion du Comité exécutif de la CAF le 30 juin dernier.

Le Sénégal avait gagné ses deux premiers matchs respectivement contre le Congo (2-0) et contre l’Eswatini (4-1). Les 3-ème et 4-ème journée se joueront contre la Guinée Bissau avec une phase aller à domicile et le retour à Bissau.