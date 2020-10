XALIMANEWS- Octobre est le mois consacré à la lutte contre le cancer. En effet, malgré les campagnes de communication et les depistages, le cancer du sein continue de faire des ravages au Sénégal. Ainsi, selon Fatma Genoun, plus de 1800 nouveaux cas avec plus de 80% de décès ont été entergistrés: « malheureusement, c’est le triste constat, mais, ce qui nous réconforte, c’est qu’il ya des femmes qui sont prises en charge trés tôt », indique la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca) sur la RFM.

Et pour ce qui concerne la campagne » Octobre rose » de cette année, elle précise qu’il y aura quelques changements à cause de la pandémie: « comme à l’ccoutumée, la Lisca va célébrer tout le mois d’octobre en offrant des mamographies subventionnées aux femmes âgées de 40 ans et plus. Nous allons organiser des journées de dépistage tous les jours à partir de 7 heures 30 minutes. Nous ne ferons pas le format habituel où on reçoit 1000 femmes par jour. Nous avons prévu de recevoir 100 femmes par jour à cause de la distanciation », fait savoir Mme Guenoun.