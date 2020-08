XALIMANEWS- Selon Libération, le policier radié Mohamed Gassama, déclaré comme le cerveau du gang qui a cambriolé le magasin d’un Chinois aux Allées du Centenaire, a encore tenté de s’évader de la prison de Cap Manuel avec son complice Adama Diouf.

Covid-19 oblige : les matons ouvrent plus souvent les cellules pour les aérer et permettre aux détenus de se promener. Au vu des effectifs pléthoriques, les gardes commencent par la première chambre pour une durée de deux heures, avant de passer à la deuxième et ainsi de suite.

Rewmi qui q repris le journal indique que les détenus Mohamed Gassama et Adama Diouf voulaient profiter de pareils instants, le 09 août dernier, pour se faire la belle. Ils ont été surpris par les gardes en train d’escalader le mur de la prison à l’aide de bennes à ordures soigneusement superposées pour l’usage.

Ces derniers procédaient à des contrôles après avoir été alertés par un bruit bizarre. Les fuyards seront vite maîtrisés par les gardes pénitentiaires.

Le journal de préciser que le nommé Mohamed Gassama est un récidiviste. En effet, le 1er août dernier, le policier radié avait tenté le coup avec un autre détenu, du nom de Cheikh Tall, lors de leur garde à vue au commissariat du Plateau.