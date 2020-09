XALIMANEWS- La star de télé-réalité, Kim Kardashian, a mis fin à sa série culte « L’Incroyable Famille Kardashian », ce mardi 08 septembre 2020. Mais seule Kim Kardashian détient la vraie raison de cette annulation.

Après 14 ans de diffusion, Kim annonce brutalement la fin de « L’Incroyable Famille Kardashian ». « C’est le cœur lourd que nous avons pris la décision difficile en tant que famille de dire au revoir à Keeping Up with the Kardashians », a écrit Kim.

Selon The Mirror, Kim a pris cette décision afin de garder son mariage avec Kanye West désormais « très privé », même si le rappeur n’apparaissait déjà pas souvent dans l’émission.

Pour rappel, Kanye West et Kim Kardashian, désormais rabibochés, le rappeur ne devrait toutefois pas figurer dans la dernière saison de L’incroyable famille Kardashian qui sera diffusée en 2021.

The Sun rapportait en juillet 2020 que Kris Jenner a déjà, par le passé, supprimé de nombreux passages où figurait le rappeur, notamment à cause de ses sorties face caméra.

« Depuis plusieurs années, Kanye a fait des commentaires explosifs et provocants devant la caméra et en présence de l’équipe. Il a exprimé ses désaccords, s’est mis en colère pour des broutilles, partagé ses opinions politiques radicales », a expliqué le tabloïd.