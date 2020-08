MHD a été libéré de prison, il y a déja quelques jours. Et ce n’est que maintenant que le rappeur fait une apparition sur les réseaux ! MHD est resté très discret depuis sa sortie de prison. Il publie alors une nouvelle vidéo très stylé, sur les réseaux .

Le rappeur a enfin retrouvé sa liberté ! Mais peut-être pas pour longtemps. En effet, MHD a été mis en examen pour homicide volontaire en janvier 2019. Il est accusé d’avoir participé à une rixe entre bandes rivales en 2018, causant la mort d’un jeune homme. Mais le rappeur affirme ne jamais avoir été présent sur les lieux.

Bref, MHD a été libéré le 16 juillet 2020. Mais il attendait alors d’être jugé le 23 juillet pour savoir s’ils prolongeaient sa détention provisoire ou non. Mais le rappeur reste très discret depuis sa sortie. Aux dernières nouvelles la cour d’appel avait finalement accepté sa mise en liberté. Il n’a ensuite pas souhaité s’exprimer plus sur le sujet.

Malgré tout, MHD profite de ses instants de liberté et s’affiche alors dans un superbe look sur les réseaux. Le rappeur a toujours eu un super style ! Il s’est toujours affiché dans des tenues hypers à la mode. Mais aussi avec des couleurs de cheveux blondes ou rouges !

Cette fois-ci, il revient encore plus puissant ! En effet, MHD profite de ses moments de liberté en famille ou avec ses amis. Il reste alors très discret sur ce qu’il fait. De manière à éviter un buzz une nouvelle fois !

Récemment, le rappeur a donc posté une vidéo d’1 seconde dans sa story sur son compte Instagram. Une de ses premières apparitions sur les réseaux depuis sa sortie ! Le jeune chanteur s’affiche alors super looké. Il y dévoile sa nouvelle couleur et barbe blonde ! MHD porte aussi les larges t-shirts américain de baseball. On adore !

Ainsi, le rappeur veut repartir sur le bon pied. Il prend alors un peu de temps pour lui avant de revenir sous le feu des projecteurs ! AFRIQUE SHOWBIZ