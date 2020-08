Le département de Kolda compte cette année 6.907 candidats à l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et au concours d’entrée en sixième.



Ce chiffre a été communiqué par l’inspection départementale et de la formation (IEF) de Kolda, qui assure que des dispositions ont été prises de manière à avoir un seul candidat par table, en vue de réduire les risques de contamination au Covid-19.



L’IEF de Vélingara dit avoir recensé 6.750 candidats au CFEE et à l’entrée en sixième, dont 3.459 filles.



Ses responsables annoncent la mise en place de mesures de prévention comprenant le contrôle au thermoflash, le port obligatoire de masque et la mise en place de gel hydro-alcoolique.