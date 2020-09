XALIMANEWS : Le nouveau Khalife des Niassenes va effectuer sa première visite officielle à Keur Madiabel. Cheikh Mahi Ibrahima Niasse va rendre visite au Khalife de Baye Mbaye Niasse frére cadet de Baye Niasse.

« Cette visite de courtoisie s’inscrit en droite ligne de la démarche de la nouvelle Médina Baye. Le nouveau Khalife de la Fayda Tijanyah veut une nouvelle Médina Baye à côté de la Cité de Cheikh Al Islam Elhadj Ibrahima Niasse. Avec un projet plus que pharaonique sur des kilométres. Pour désengorger Médina Baye.

Les talibés hors Kaolack pourront y avoir leurs résidences. La Grande Mosquée sera aggrandie. Le projet la rénovera et l’embellira pour en faire un joyau.

Le nouveau Khalife voudrait marquer de son empreinte la succession à son pére pour en faire sa plus grande réussite.

Baye Niasse lui-même avait prévu et écrit que son Mahi fondera un Etat. L’Etat de Médina Baye », nous dit-on.