XALIMANEWS : Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de la Cité de la presse, l’Association de la Presse Pour l’Entraide et la Solidarité (APRES) s’est rendue à Bambilor aujourd’hui. L’APRES a été reçue dans la salle de délibération de l’hôtel de ville par le maire, en présence du Khalife Général de Bambilor Thierno Amadou Ba.

Après avoir retracé l’historique de l’association, le président Sambou Biagui est largement revenu sur l’opportunité de mettre en place la Cité de la Presse à Bambilor, une commune qui regorge d’énormes potentialités et qui connaît un dynamisme depuis 2011.

Le Maire Ndiagne Diop a salué l’initiative de l’APRES et s’est dit honoré du choix de sa commune. Dans son speech, il a clairement expliqué que des assiettes foncières existent à Bambilor, mais seulement leur acquisition obéit à certaines normes et règles avant d’ajouter qu’il a vu dans ce projet une opportunité pour la commune de Bambilor. Raison pour laquelle, il s’engage à accompagner l’APRES dans l’acquisition d’hectares en ce qui concerne le volet administratif.

La rencontre s’est terminée par un déjeuner offert à la délégation de l’APRES et à la presse locale par le Président d’honneur de la rencontre Thierno Amadou Ba dans son palais en présence du Maire de Bambilor Ndiagne Diop et de ses collaborateurs.