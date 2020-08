XALIMANEWS- L’épisode du transfert des Gazelles Oryx de la réserve du Ferlo de Ranérou au ranch privé du ministre de l’Environnement et du Développement durable ne connaît toujours pas son épilogue.

Si Abdou Karim SALL refuse toujours d’en parler estimant qu’il n’a plus rien à dire, pour les experts de la faune, l’histoire n’est qu’à son début. En effet, pour l’ancien Directeur des parcs nationaux du Sénégal, les « fermes sont pour les vaches et les moutons » et non pour des animaux qui vivent dans les faunes qui est en adéquation avec leur milieu naturel.

Le colonel NIANG estime que cette situation est due en partie aux techniciens qui ont effectué le transfert car comme il l’indique, « on ne met pas des espèces dévoreuses d’espaces dans des fermes de 2 ou 3 hectares. Ce n’est pas possible ».

« Dans cette affaire de transfert des oryx algazelles, la responsabilité des techniciens (des parcs nationaux) est engagée. Le préalable c’est de voir l’accueil de ces animaux. Si ce n’est pas possible, un ministre, quel que soit le grade, il faut lui dire non, ce que vous voulez n’est pas possible. Si le ministre insiste, il engage sa responsabilité. Mais, le technicien ne doit pas engager la sienne, puisqu’il a une idée sur les conséquences qui peuvent en découler. Je me demande pourquoi les techniciens ont fait ça. (…)S’il devait y avoir des sanctions, pour moi, les responsabilités dans cette opération, sont partagées entre celui qui a transféré les Oryx(le ministre Abdou Karim SALL) et celui qui a fait le transfert(les techniciens des parcs) », observe le colonel.

