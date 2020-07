XALIMANEWS- Centurion Law Group a été engagé pour intenter une action en justice contre la multinationale américaine Abbott Laboratories pour sous-provisionnement volontaire des fournisseurs africains en kits de test Covd-19. Même lorsque les parties africaines ont passé les commandes en premier, la livraison a été effectuée en dernier ou pas du tout. « Leur traitement des commandes de kits de test Covid-19 a causé de graves dommages sanitaires et financiers à de nombreux Africains », a déclaré NJ Ayuk, Pdg de Centurion Law Group.

« Nous ne prenons pas cette affaire à la légère. Ce sont des temps difficiles, et bien qu’une entreprise soit grande et puissante, cela ne lui donne pas le droit de saper les droits des entreprises et des gouvernements africains qui ont passé des commandes de tests Covid-19 », a ajouté M. Ayuk.

Les laboratoires Abbott se sont développés sur le continent où ils comptent fructifier de nombreuses nouvelles affaires. Plusieurs fournisseurs et gouvernements africains ont été proactifs dans leur réponse à la pandémie et ont passé des commandes en temps opportun aux laboratoires Abbott. L’incapacité d’Abbott Laboratories à exécuter les commandes et à les livrer s’est faite aux dépens des entreprises africaines, ce qui a causé des pertes financières et porté atteinte à leur réputation.

Liberation online