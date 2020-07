XALIMANEWS- Avocat de Sud lors de son procès contre la Compagnie sucrière sénégalaise, Me Ousmane Seye a fait savoir que Babacar Touré était son ami et compagnon. Il a aussi indiqué que l’ancien journaliste rappelé à Dieu ce dimanche 26 juillet 2020 maitrisait tellement bien la radio qu’il savait détecter les bons profils: « nous étions tout le temps ensemble et c’est chez Khadim Samb que l’on mangeait du dibi. C’est d’ailleurs en fréquentant sa dibiterie qu’il a recruté ce dernier à la radio. En le fréquentant, il a su qu’il avait les capacités de travailler dans la presse. Cela montre que Babacar Touré avait la capacité de dérecter les talents endormis. Personne ne souçonnait que Khadim Samb allait devenir un grand animateur connu de tout le Sénégal », indique l’avocat sur les ondes de Rfm.