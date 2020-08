XALIMANEWS- Présent aux obsèques de Mansour Cama, l’avocat et politicien Ousmane Ngom a fait une révélation sur une action singulière de l’une des figures marquantes du patronal sénégalais. De l’avis de l’ancien ministre , Mansour Cama n’était pas seulement un homme de l’économie. Il était un rassembleur, un homme de médiation politique, un homme d’action souterraine.

Étayant ses propos, Ousmane Ngom de raconter un des actes posés par Mansour Cama. « Dans les années de braise, en 1988, quand le pays était dans une situation extrêmement chaotique où il y a eu l’Etat d’urgence et l’Etat de siège, avec une rupture totale entre l’opposition, dont le leader Me Wade et ses compagnons étaient en prison, il y a eu un rôle très important qui a été joué par Mansour Cama. À la suite de l’emprisonnement de Abdoulaye Wade et de ses compagnons, M. Mansour Cama, alors que nous étions en prison, a entamé médiation. Il a fait des allers retours entre le Palais et la prison pour apaiser la situation », témoigne Ousmane Ngom.

Avant d’ajouter : « Et lorsqu’il y a eu la libération, la première rencontre entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade a été organisée par Mansour Cama à Popenguine, à l’aube. Et c’est lui-même qui conduisait la petite voiture dans laquelle Abdoulaye Wade se trouvait pour aller rencontrer pour la première fois Abdou Diouf et pour décrisper la situation politique. C’est ainsi que les rencontres ont pu démarrer et le fil a été renoué pour que le Sénégal puisse se retrouver ».