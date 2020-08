XALIMANEWS- L’affaire est gérée discrètement à Touba jusqu’au moment où ces lignes sont écrites. Un journaliste très connu officiant dans le département de Mbacké est accusé d’un détournement de fonds de l’association Touba ca kanam selon nos confrères de Seneweb.

A les en croire, une dame établie en Europe voulait apporter sa contribution aux travaux pour lutter contre les inondations dans la ville sainte. Ainsi, elle a contacté le journaliste qui se présenterait comme un membre de Touba ca kanam. La « Fatou Fatou » lui a fait une transaction d’un montant de 100.000 frs et le mis en cause lui a envoyé une fausse facture de Touba ca kanam.

Sachant qu’elle a été roulée à la farine, la victime a envoyé les audios explosifs et le faux document aux membres de Touba ca kanam. L’affaire pourrait atterrir à la Police ou à la gendarmerie.