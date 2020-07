XALIMANEWS- DJ Prince trouve que l’animation n’est pas une mode comme le prétendent certains jeunes: « Je dis souvent qu’il y a mille et une manières d’animer. J’ai ma façon d’animer, un autre animateur a son propre style. L’animation est comme une civilisation, on ne la juge pas. Chacun a son style. Malheur a ceux qui prennent l’animation comme une mode. L’animation est une carrière. Il y en a ceux qui dansent, crient, et qui font rire pour que les gens sachent qu’ils existent. Il y en a d’autres, par contre, qui utilisent leur savoir pour se faire apprécier. Nous avons beaucoup d’animateurs aux styles différents et chacun a son public », dit-t-il dans un entretien qu’il a accordé à Rewmi.