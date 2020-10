XALIMANEWS- « Il vient de se passer quelque chose de grave ce 30 septembre 2020 à 11h au Consulat du Senegal en France . Moi Oumou Goloko je me suis rendue ce matin au consulat pour renouveler mon passeport et récupérer ma pièce d’identité biométrique.

Je présente mon récépissé pour récupérer ma carte d’identité au niveau 1 du consulat . Ils me font savoir que ma pièce n’y est pas. Il me propose donc de faire une nouvelle demande et m’ont demandé de payer un timbre de 15€50 . Chose que j’ai faite. Il me demande donc de patienter pour la photo. 5 minutes après le même Monsieur m’appelle pour me dire qu’ils ont retrouvé ma carte . Je leur ai demandé donc s’il allait me rembourser mes 15€50 que je venais de payer. Il me répond que non c’est trop tard , il peut pas me rembourser. J’explique donc la situation à mon mari Mansour Gassama qui était avec moi qui trouve cela pas normal. Il monte alors les voir et leur dit qu’il trouve pas cela normal. Ce monsieur et un gendarme à coté demande à mon mari de les suivre. Chose qu’il fait. Ils l’ont descendu au rez de chaussée et enfermé dans un bureau et ce sont mis à deux pour le tabasser. Ils l’ont égorgés et lui mettaient des coups en même temps. Mon mari leur a dit qu’ils s’étoufait mais ils se sont pas arrêtés. Il essayait de récupérer le téléphone de mon Mari pour pas qu’il enregistre ce qui se passait. Et c’est la qu’il a réussi a s’échapper. Il en ressort avec des coups au visage et des blessures au niveau de l’oreille, du cou et des mains. C’est sûrement pas la première fois que sa se passe, sa se voit qu’ils ont l’habitude de tabasser les gens. On a appelé la police qui nous dit qu’ils peuvent pas intervenir parce que c’est un territoire étranger Ils ont confisqué le téléphone de mon mari et ma pièce d’identité. En plus d’être pas du tout accueillants ils se permettent de tabasser les gens. C’est clairement du vol, et on a le droit de rien dire. Ces gens sont des criminels. Ils allaient tuer mon mari et après on en parle plus. Il faut queças’arrête «

Le couple compte porter plainte contre .

Nous y reviendrons…