L’Atlético de Madrid a annoncé ce samedi soir que son entraîneur Diego Simeone avait été testé positif au Covid-19.

La nouvelle est tombée ce samedi soir : dépisté vendredi, comme l’ensemble de son effectif, Diego Simeone a été testé positif au coronavirus. Selon le communiqué publié par l’Atlético de Madrid, le technicien argentin a été placé à l’isolement à son domicile pour observer sa quarantaine. Il ne présente pas de symptômes.

L’Atlético avait d’ailleurs dû écourter son stage de pré-saison en raison d’un cas positif. La personne concernée n’appartenait ni à l’équipe ni au staff technique mais avait été en contact avec eux.

Si la Liga a repris ce week-end, l’Atlético, qui était présent au Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne en août, ne joue pas et bénéficie, comme le Real et le Barça (C1), mais aussi Getafe et Séville (C3), ainsi qu’Elche (play-offs d’accession), d’un temps de récupération et de préparation plus important. Le match des Colchoneros face à Séville devrait se disputer en janvier.

L’équipe