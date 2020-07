XALIMANEWS- Dakar franchit allègrement la barre des 5000 malades, à ce jour. Au moment où le soleil se lève, ce lundi, la capitale et sa périphérie comptent 4.986 de cas positifs au coronavirus et avec les chiffres qui seront communiqués tout à l’heure, Dakar dépassera la barre des 5000 cas.

Les 4986 malades étaient répertoriés, ce dimanche, dans les districts sanitaires de Dakar-Ouest (992 cas), Dakar-Centre (909), Dakar-Nord (871) et Dakar-Sud (863). Ensuite, viennent les districts de la banlieue de : Guédiawaye avec (310 cas), Mbao (247), Rufisque (179), Pikine (149), Keur Massar (149), Sangalkam (124), Yeumbeul (111) et Diamniadio (82). Malgré cette situation plus que préoccupante, il n’ya pas de sursaut décisif pour circonscrire la pandémie à Dakar.

Avec SenCafé Actu