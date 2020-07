XALIMANEWS- En un peu plus de trois semaines, le nombre de cas de coronavirus sur le continent a presque doublé atteignant 889 457, avec 18 806 décès.Dans l’ensemble, la pandémie s’accélère, le nombre de nouveaux cas ayant augmenté de 50 % au cours des 14 derniers jours par rapport à la quinzaine précédente. Toutefois, seuls cinq pays représentent environ 75 % des cas cumulés de Covid-19 : l’Algérie, l’Égypte, le Ghana, le Nigeria et l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud représente à elle seule environ la moitié du total des cas sur le continent. En tout, 4376 nouveaux décès y ont été enregistrés au cours des 14 derniers jours, ce qui correspond à une augmentation de 22 % par rapport aux deux semaines précédentes.Sept pays d’Afrique subsaharienne ayant précédemment imposé des mesures de confinement et qui ont actuellement commencé à les assouplir ont connu une hausse de 20 % du nombre de cas au cours des deux dernières semaines. Certains pays comme la République du Congo et le Maroc ont dû remettre en place les mesures de confinement partiel en raison de l’augmentation du nombre de cas.

