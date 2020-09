XALIMANEWS- Pour le Pr Souleymane Mboup, la tendance baissière de la pandémie Covid-19 au Sénégal s’explique par « un taux de circulation faible du virus dans la population, avec un taux d’anticorps très élevé, voire une immunité de groupe… » Le Président fondateur de l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF), rappelle au micro de dakaractu, que c’est dans le cadre normal de l’évolution des épidémies qui connaissent différentes phases allant du temps de latence à la décroissance.

Constatant cette décrue, le Pr Mboup affirme que le pic a été rapidement atteint au Sénégal et que ça correspond à ce qu’avait révélé la modélisation faite au niveau de l’IRESSEF.

Pour expliquer maintenant cette baisse de l’épidémie qui semble se dessiner, le scientifique convoque plusieurs hypothèses dont la première est l’immunité de groupe. Selon lui, les chiffres préliminaires dont il dispose, montrent un taux de circulation faible du virus dans la population, avec un taux d’anticorps très élevé. Mais de l’avis du virologue, il ne faut pas s’enflammer. « On doit rester modeste (…) il ne faut pas se relâcher », conseille-t-il.

Avec SenCafeActu