XALIMANEWS- Il est prévu une hausse des personnes testées pour mieux appréhender le coronavirus au Sénégal. Selon Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, les tests vont être décentralisés à travers le pays. Et en plus de l’Institut Pasteur et de l’Iressef, d’autres laboratiores et certaines structures de santé vont entrer dans la danse. « Des directives ont été données et une réunion est prévue aujourd’hui. Il est probable et meme évident qu’il y ait une augmentation des personnes testées « , a fait savoir M. Ndiaye sur les ondes de la Rfm.