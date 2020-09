XALIMANEWS- Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, annonce qu’il va faire appel à des volontaires pour tester le vaccin Covid-19 développé par la Russie. La Russie a été le premier pays à enregistrer officiellement un vaccin contre le coronavirus le 11 août. Mais les experts se demandent si ce vaccin a été suffisamment testé. Le gouvernement vénézuélien, qui a reçu des milliards de dollars de prêts de la Russie, se dit prêt à participer à des essais cliniques. Lire aussi : Coronavirus: Poutine annonce avoir développé un vaccin Espoirs autour d’un essai de vaccin contre le coronavirus développé à Oxford Appel aux volontaires « Dans les prochains jours, nous allons demander aux volontaires de se faire vacciner », a dit le président Maduro dimanche. Les scientifiques russes aannonce que les premiers essais de leur vaccin étaient un succès – bien que l’approbation du vaccin par les autorités réglementaires interviendra avant l’achèvement d’une vaste étude impliquant des milliers de personnes. La déclaration de M. Maduro indique que le Venezuela ne dispose pas encore des volontaires nécessaires, ce qui laisse entendre que le ministre de la Santé Carlos Alvarado était allé trop vite en besogne lorsqu’il a affirmé il y a 10 jours que le Venezuela avait offert à la Russie « 500 volontaires pour participer aux essais de vaccins ». Le gouvernement vénézuélien a également fait savoir qu’il était prêt à participer aux essais des vaccins chinois et cubains contre la Covid-19. Plus d’articles sur les vaccins contre le coronavirus : La Chine et Cuba, ainsi que la Russie, sont de fervents alliés de Nicolás Maduro, dont le gouvernement est de plus en plus isolé depuis que plus de 50 nations, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont reconnu son rival Juan Guaidó comme président intérimaire. M. Guaidó, qui dirige l’Assemblée nationale – la seule institution au Venezuela à être contrôlée par l’opposition – s’est déclaré président par intérim en janvier 2019 après que le scrutin de réélection de M. Maduro a été largement jugé ni libre ni équitable.

M. Maduro, qui bénéficie du soutien des forces de sécurité, est resté dans le palais présidentiel et contrôle largement le pays. Mais les sanctions américaines ont poussé son gouvernement à dépendre des prêts de la Russie et de ses autres alliés. Après l’annonce par la Russie de l’enregistrement du vaccin Covid-19, qu’elle a baptisé Spoutnik V, M. Maduro l’a félicité pour son succès. Il a également promis qu’il serait le premier à se faire vacciner. « Le premier à être vacciné sera moi. Je vais me faire vacciner, je vais donner l’exemple », indiquait-il le 16 août. Cependant, s’exprimant dimanche, il n’a pas dit s’il ferait partie des 500 volontaires vénézuéliens. Le Venezuela compte moins de 50 000 cas enregistrés de coronavirus et 381 décès, un bilan bien inférieur à celui des autres pays de la région. Mais les immunologistes affirment que le chiffre réel pourrait être bien plus élevé, car de nombreux Vénézuéliens ne se font pas tester par crainte d’être stigmatisés depuis que le gouvernement a accusé les migrants de retour au pays d’être responsables de la propagation du Covid-19.

Infonews