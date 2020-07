XALIMANEWS- L’Etat espagnol, à travers le Conseil Provincial et l’Unicef ont décidé de protéger ensemble les enfants du Sénégal contre le Covid-19. Ainsi, un fonds de 15 000 euros est déployé pour aider les touts petits.

En collaboration avec l’Unicef, Pontevedra déploie compte être au chevet des enfants les plus vulnérables.

Selon l’institution provinciale, avec ce fond, l’initiative qui s’inscrit dans la politique de l’Administration en accord avec les objectifs de respect de la SAO et de l’Agenda 2030.

« Nous avons le devoir de sauvegarder la santé de tous les êtres humains, en particulier des enfants », explique la présidente du Conseil provincial, Carmela Silva, qui a fait une communication, ce dimanche, sur le programme de l’Unicef.

La coordinatrice du Comité galicien pour l’Unicef, Irene Marín, a le soutien “clé” de la Diputación Foral de Pontevedra, avec laquelle ils coopèrent depuis cinq années consécutives.

Elle affirme, par ailleurs, qu’il est essentiel que les gouvernements s’impliquent, dans tous les domaines, afin de progresser dans la réalisation des objectifs de développement durable.

L’objectif du programme vise à réduire la transmission et la mortalité du virus en favorisant l’accès à l’eau potable, un assainissement et une hygiène adéquats pour les familles les plus vulnérables, ainsi qu’à la protection essentielle du personnel de santé.