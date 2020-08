En Côte d’Ivoire, la Commission électorale indépendante a rendu sa décision dans le contentieux des listes électorales. 11 000 personnes avait déposé des recours, constatant des erreurs dans leur inscription, ou tout simplement leur absence des listes. Certains Ivoiriens bien connus : Laurent Gbagbo (FPI et ancien président) et Guillaume Soro (GPS et candidat à la présidentielle d’octobre prochain), exclus des listes, ont vu les demandes de recours à leur sujet rejetées. Leurs soutiens ont trois jours pour contester cette décision devant le tribunal de leur localité, Ferkéssédougou pour Guillaume Soro, Angré pour Laurent Gbabgo. Les juges auront ensuite cinq jours pour statuer. FPI et GPS ont d’ores et déjà annoncé qu’ils utiliseraient tous les recours légaux pour s’opposer à ces retraits des listes électorales.

Rfi