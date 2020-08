XALIMANEWS- La Côte d’Ivoire célèbre vendredi 7 août 2020, son 60e anniversaire d’accession à l’indépendance. A cette occasion, le dirigeant des Emirats arabes unis a envoyé un message de félicitation à Alassane Ouattara.

« Le Président Son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan a adressé un message de félicitations au Président Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays. », a rapporté l’agence de presse des EAU, Emirates News Agency. Le même média rapporte que d’autres hautes personnalités des Emirats Arabes Unis ont également fait le même geste à l’endroit de la Côte d’Ivoire et de son dirigeant.

« Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président, Premier ministre et souverain de Dubaï, et Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abou Dhabi et Commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis, ont également envoyé des messages similaires au Président Ouattara », indique l’agence de presse. Notons que plusieurs autres Etats ont salué la fête nationale de Côte d’Ivoire et envoyé des messages de félicitation.

