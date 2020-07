XALIMANEWS : Dans un début de match en son faveur, Saint-Etienne a tenté de jouer dans la verticalité en pressant haut sur le terrain pour empêcher les parisiens de se mettre en évidence. Mais PSG a vite repris le monopole du ballon avec un jeu de redoublement de passes au milieu du terrain avec un Gana Gueye comme meneur. Et à la 14ème minute, servi dans la profondeur par Paredes suite à une combinaison, Mbappé se présente face à Moulin et frappe. Le gardien repousse la balle sur les pieds de Neymar qui d’un puissant plat du pied du gauche ouvre le score. S’en suit une nette domination parisienne. A la demie heure de jeu, Loïc est exclu pour un cumul de cartons jaunes. C’était son 488ème matchs professionnels et dernier match de sa carrière. C’est avec ce court avantage que les équipes ont rejoint les vestiaires. A la reprise, PSG garde la balle dans son propre moitié de terrain sans se montrer dangereux devant la surface adverse. Les parisiens ont tenté beat de tir mais se heurtent à une solide défense des Verts et un Moulin auteur de plusieurs parades empêchant ainsi les hommes de Tuchel de ne pas doubler la mise. Le score du match ne changera.

Avec cette victoire, le PSG a remporté son 13ème Coupe de France de son histoire. Ainsi les parisiens réalisent le doublé Championnat -Coupe de France.