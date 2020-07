XALIMANEWS : Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait le point du jour de la pandémie de Covid-19 au Sénégal.

Sur 1367 tests effectués, 129 sont revenus positifs. Il s’agit de 116 cas contacts suivis et 13 cas issus de la transmission communautaire.

45 patients sont déclarés guéris et 50 cas graves en réanimation.

A ce jour, le Sénégal a enregistré 9681 cas positifs dont 6409 guéris, 191 décès, 3080 sont encore sous traitement.