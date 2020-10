XALIMANEWS : Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait le point du jour de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Sur 1.091 tests effectués, 24 sont revenus positifs. Il s’agit de 5 cas contacts suivis, 1 cas importé et 18 cas issus de la transmission communautaire.

99 patients sont déclarés guéris et 6 cas graves en réanimation.

A ce jour, le Sénégal a enregistré 15.268 cas positifs dont 13.297 guéris, 314 décès, 1.656 sous traitement.