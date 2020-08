XALIMANEWS- Beaucoup de sénégalais se demandaient où étaient passés les 10 millions de masques promis par le Chef de l’Etat au mois de mars dernier ? Hier, le responsable des tailleurs, El Hadj Matar Mbaye, a donné des nouvelles du projet. En conférence de presse à Diamniadio, le Collectif a annoncé que 8 millions de masques ont été produits exclusivement par les tailleurs et industriels sénégalais. M. Mbaye demande au gouvernement de procéder à l’enlèvement des masques déjà produits et stockés dans leurs magasins.

. Le porte-parole du jour, en a profité pour mettre en garde l’Etat sur la qualité et la provenance douteuses des masques importés et demande aux autorités de faire confiance à l’expertise locale qui a produit les 10 millions de masques avec des normes les plus rigoureuses au monde.

Avec SenCafeActu