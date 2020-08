XALIMANEWS- L’imam de la mosquée du Point E ne fait pas dans la langue de bois, pour fustiger le comportement des sénégalais face au Covid-19. « Levées de corps, enterrements, baptêmes, mariages, visites amicales, etc, se font comme si de covid 19 n’était. Et les religieux et personnes âgées sont obligés de s’y rendre sous prétexte de ‘mounoumaa niakka dem’ ou « mounoo niakka nieuw » « ndakh Iiniou sekh », constate Imam Kanté

Pourtant, selon Imam Kanté, « l’essentiel des enseignements de l’islam face à une maladie contagieuse “contact dépendant”, est d’éviter de créer les conditions de la transmission. Et c’est parce que le prophète (Saws) a de la compassion pour nous qu’il nous a recommandé un comportement qui rime avec ce que nous appelons de nos jours, les gestes barrières ».

Avec SenCafeActu