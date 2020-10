Le gouvernement s’est prononcé en faveur de l’instauration de l’état d’urgence sanitaire à partir de samedi 17 octobre.

Le gouvernement étudiait ce mercredi 14 octobre au matin un décret visant à décréter l’état d’urgence sanitaire. Selon les informations de BFMTV , Le Monde et l’AFP, celui-ci a été adopté en conseil des ministres.

Ce régime exceptionnel permet de prendre des mesures plus contraignantes, de façon « automatique ». Pourrait ainsi être concernée la fermeture d’établissements recevant du public, comme les salles de cinéma, bars, restaurants ou salles de sport.

Pour déclarer l’état d’urgence, trois critères doivent être réunis : un taux d’incidence supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants, un taux d’incidence chez les plus de 65 ans au-dessus de 100 pour 100 000, et un taux d’occupation des lits en réanimation par des patients Covid-19 de plus de 60 %.

La région Île-de-France particulièrement préoccupante

En Île-de-France, deux indicateurs sur trois ont été dépassés. Le taux d’incidence dans la population générale a atteint 294,8 pour 100 000 habitants et chez les plus de 65 ans, il est supérieur à 100. Le taux d’occupation des lits en réanimation était, lui, de 44 % le mardi 13 octobre.

L’état d’urgence sanitaire était déjà entré en vigueur le 24 mars 2020 et été prolongé jusqu’au 11 juillet 2020. Il avait été remplacé jusqu’à ce mercredi par un régime transitoire, octroyant des pouvoirs au Premier ministre lui permettant de restreindre les libertés individuelles et publiques. Le 24 mars, il avait permis de mettre en place la quarantaine, le confinement, le dispositif de traçage des cas contacts ou encore la limitation des rassemblements et manifestations.

Ouest France