XALIMANEWS- La cérémonie officielle du lancement de la campagne institutionnelle pour la protection des droits des personnes déplacées, réfugiées, demandeurs d’asile, et migrants dans le contexte de la pandémie à coronavirus s’est tenue ce matin à Dakar. Initiée par le Forum Social Sénégalais (FSS) et l’ONG la PAEDD avec l’appui de OSIWA, cette rencontre a vu la présence de plusieurs autrités étatiques, de membres de la société civile ainsi que de députés qui ont apprécié à sa juste valeur cette campagne qui a permis de soulager plusieurs personnes dans le besoin .

Ainsi, 300 kits alimentaires et d’hygiènes ont été distribués aux réfugiés, personnes déplacées et demandeurs d’asile des différentes communes de Dakar. Mignane Diouf, coordonnateur du Forum Social Sénégalais a profité de l’occasion pour demander

à l’Etat de les appuyer dans cette initiative.

Mariama Kobar Saleh