Le plan de riposte contre la Covid-19 a été efficace, mais le gouvernent ne baisse pas pour autant la garde. Il est dans les dispositions de faire face à une deuxième vague de contamination qui ne peut jamais être écartée, notamment avec le Magal de Touba. Raison pour laquelle il a été jugé opportun de revoir à la hausse le budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale dans le Projet de loi de finances 2021. La hausse est de 3 060 098 429 FCFA en valeur absolue et 2% en valeur relative, par rapport à 2020. Cette augmentation est consacrée au volet «santé» du Programme de résilience économique et social (PRES). En attendant, le Directeur de la Prévention du ministère de la Santé, dans son bilan du jour, a annoncé hier 23 nouvelles contaminations à la covid-19 sur les 1059 tests, soit un taux de positivité de 2,17%. Il s’agit de dix cas contacts, deux cas importés et 11 cas issus de la contamination communautaire. Dakar-Plateau a enregistré 02 cas, Liberté-6 02 cas, Bargny 01 cas, Kaolack 01 cas, Richard Toll 01 cas, Maristes 01 cas, Scat-urbam 01 cas, Thiès 01 cas et Ziguinchor 01 cas. Le ministère de la Santé a déclaré que 68 patients sont guéris et 05 cas graves sont en réanimation. A la date d’hier (vendredi 09 octobre), le Sénégal a enregistré 15 213 cas positifs dont 13 136 guéris, 313 décès et 1 763 sous traitement.